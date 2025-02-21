Водителей заставят соблюдать электронную очередь на Верхнем Ларсе

Проехать вне электронной очереди больше нельзя будет в пункте пропуска Верхний Ларс на границе России и Грузии в Северной Осетии, заверил глава республики Сергей Меняйло. По его словам, те, кто попытается нарушить ее, понесут ответственность.

Пересечь границу России с Грузией вне очереди больше не удастся водителям большегрузов в Северной Осетии, о новых мерах рассказал глава региона Сергей Меняйло.

Этот вопрос назрел в связи с полноценным запуском движения в пункте пропуска Верхний Ларс. Ранее оно было закрыто на протяжении свыше десяти дней.

По словам Меняйло, останавливать нарушителей будут помогать сотрудники Ространснадзора. Глава региона пообещал, что каждый, кто попробует, перебраться через Верхний Ларс раньше, чем наступит их очередь, заплатит штраф, а машина будет передана на стоянку.

Напомним, проезд из России в Грузию и обратно был недоступен на протяжении более чем 10 дней, иногда запрет снимался, но лишь на несколько часов.