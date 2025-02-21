Вестник Кавказа

Водителей заставят соблюдать электронную очередь на Верхнем Ларсе

КПП Верхний Ларс
© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“
Проехать вне электронной очереди больше нельзя будет в пункте пропуска Верхний Ларс на границе России и Грузии в Северной Осетии, заверил глава республики Сергей Меняйло. По его словам, те, кто попытается нарушить ее, понесут ответственность.

Пересечь границу России с Грузией вне очереди больше не удастся водителям большегрузов в Северной Осетии, о новых мерах рассказал глава региона Сергей Меняйло.

Этот вопрос назрел в связи с полноценным запуском движения в пункте пропуска Верхний Ларс. Ранее оно было закрыто на протяжении свыше десяти дней.

По словам Меняйло, останавливать нарушителей будут помогать сотрудники Ространснадзора. Глава региона пообещал, что каждый, кто попробует, перебраться через Верхний Ларс раньше, чем наступит их очередь, заплатит штраф, а машина будет передана на стоянку.

Напомним, проезд из России в Грузию и обратно был недоступен на протяжении более чем 10 дней, иногда запрет снимался, но лишь на несколько часов.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1040 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В столкновении иномарки и легковушки в Северной Осетии погиб один человек

В столкновении иномарки и легковушки в Северной Осетии погиб один человек

Семь лавин сошли за семь дней в Северной Осетии

Семь лавин сошли за семь дней в Северной Осетии

Тысячи фур скопилось на дорогах Северной Осетии для проезда через границу

Тысячи фур скопилось на дорогах Северной Осетии для проезда через границу

Один человек пострадал в аварии в Беслане

Один человек пострадал в аварии в Беслане

Жителей Северной Осетии предупредили о скорой проверке сирен

Жителей Северной Осетии предупредили о скорой проверке сирен

Горнолыжный курорт «Мамисон»: почему не открылся, новая дата запуска и стоимость ски-пассов

Горнолыжный курорт «Мамисон»: почему не открылся, новая дата запуска и стоимость ски-пассов

Россия разблокировала дорогу в Грузию

Россия разблокировала дорогу в Грузию

Владикавказ принимает фестиваль &quot;Вершина 5.33&quot;

Владикавказ принимает фестиваль "Вершина 5.33"

Военно-Грузинская дорога не продержалась и пяти часов

Военно-Грузинская дорога не продержалась и пяти часов

Опытный спасатель погиб по Владикавказе

Опытный спасатель погиб по Владикавказе

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы