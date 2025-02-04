Вестник Кавказа

Фестиваль забегов с собаками пройдет на Ставрополье

Фестиваль забегов с собаками пройдет на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ставрополье в апреле примет фестиваль каникросса. На соревнования приедут свыше 100 спортсменов из 12 регионов страны.

В Ставропольском крае в апреле состоится фестиваль каникросса. Об этом рассказали в региональном правительстве.

В соревнования будут участвовать более 100 спортсменов.

"Более 100 спортсменов из 12 регионов соберутся 5 и 6 апреля на горе Университетской в Предгорном округе для участия в каникроссе - забеге с собаками. Участникам вместе с четвероногими питомцами предстоит покорить грунтовые трассы различной протяженности от 1,5 до 20 км"

– пресс-служба правительства

Там отметили, что все собаки будут на поводке, возможность свободного перемещения исключена.

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