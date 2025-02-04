Фестиваль забегов с собаками пройдет на Ставрополье

Ставрополье в апреле примет фестиваль каникросса. На соревнования приедут свыше 100 спортсменов из 12 регионов страны.
В Ставропольском крае в апреле состоится фестиваль каникросса. Об этом рассказали в региональном правительстве.
В соревнования будут участвовать более 100 спортсменов.
"Более 100 спортсменов из 12 регионов соберутся 5 и 6 апреля на горе Университетской в Предгорном округе для участия в каникроссе - забеге с собаками. Участникам вместе с четвероногими питомцами предстоит покорить грунтовые трассы различной протяженности от 1,5 до 20 км"
– пресс-служба правительства
Там отметили, что все собаки будут на поводке, возможность свободного перемещения исключена.