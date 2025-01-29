Вестник Кавказа

Более 7 лет кот из Дагестана охраняет могилу своего хозяина

Кошка
© Фото: Наталья Иванова/“Вестник Кавказа“
Кошачьего Хатико нашли в Дагестане. Животное более 7 лет охраняет могилу своего хозяина. В ближайшее время кота отправят в Санкт-Петербург.

В Дагестане обнаружили кота, который уже свыше 7 лет живет на могиле своего хозяина и охраняет ее. Это заметила местная жительница Хадижа в 2018 году.

Как пишет издание Baza, тогда девушка пришла на могилу своего старшего брата. Животное она увидела на одной из соседних могил, кот был сильно привязан к своему хозяину.

Позже ей рассказали, что за несколько месяцев до этого хозяина животного похоронили, и с тех пор кот не покидает место захоронения. Хадижа забрала кота к себе.

Но животное, утолив голод и отдохнув, стало смотреть на дверь. Девушка выпустила его на улицу, кот снова оказался у могилы. Местные жители за преданность прозвали его "Хатико".

Люди регулярно кормят его, однако сейчас у кота развилась пневмония. Из-за травмы от влаги он потерял часть уха, а также повредил зубы и печень.

Хадижа решила позаботиться о Хатико и отнесла его к местным ветеринарам. Спустя некоторое время животное будет отправлено в Санкт-Петербург.

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