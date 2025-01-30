Вестник Кавказа

Qazaq Air организует дополнительные рейсы из Астаны в Новруз

Qazaq Air организует дополнительные рейсы из Астаны в Новруз
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авиаперевозчик Qazaq Air организует 10 допрейсов из Астаны в Новруз. Всего авиакомпании Казахстана выполнят более 100 дополнительных перелетов в марте.

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air выполнит 10 дополнительных рейсов из Астаны в период празднования Новруза. 

Сообщается, что самолетами авиакомпании можно будет совершить 10 перелетов из Астаны с 16 по 23 марта. Жители казахстанской столицы смогут отправиться в Шымкент, Алматы, а также в Туркестан. 

Также с 1 мая этого года будет организован дополнительный рейс до Самарканда. 

Отметим, что казахстанские авиакомпании организуют более 100 допрейсов в марте.

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