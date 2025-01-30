Qazaq Air организует дополнительные рейсы из Астаны в Новруз

Авиаперевозчик Qazaq Air организует 10 допрейсов из Астаны в Новруз. Всего авиакомпании Казахстана выполнят более 100 дополнительных перелетов в марте.

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air выполнит 10 дополнительных рейсов из Астаны в период празднования Новруза.

Сообщается, что самолетами авиакомпании можно будет совершить 10 перелетов из Астаны с 16 по 23 марта. Жители казахстанской столицы смогут отправиться в Шымкент, Алматы, а также в Туркестан.

Также с 1 мая этого года будет организован дополнительный рейс до Самарканда.

Отметим, что казахстанские авиакомпании организуют более 100 допрейсов в марте.