Вестник Кавказа

Европа не готова отказаться от российского газа

Европа не готова отказаться от российского газа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Еврокомиссия на своем очередном заседании снова отложила полный отказ от энергоресурсов России – большей частью это относится к российскому газу, но ы нынешней ситуации ЕС не может отказаться от его поставок.

Еврокомиссия накануне при обсуждении плана отказа от поставок российских энергоресурсов снова не пришла к единому мнению на этот счет и во второй раз отложила его публикацию, причем на этот раз дата переноса озвучена не была, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на данные ЕК.

"Европейская комиссия во второй раз отложила объявление о своем плане по постепенному отказу от импорта российских энергоносителей"

- Рейтер

Предыдущее заседание Еврокомиссии по этому вопросу прошло в конце января, предварительной датой публикации документа называлось 26 марта, однако окончательно согласовать это решение ее членам не удалось, передает РИА Новости.

Напомним, поставки российского газа в Европу по газопроводу по "Турецкий поток" в январе нового 2025 года достигли исторического максимума, выросши на 26,7% - они достигли показателя в 1,56 млрд кубометров. Россия продолжает выполнять свои обязательства по поставкам природного газа в Европу, несмотря на многочисленные санкции против крупнейших нефтегазовых компаний страны.

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