Поставки российского газа в Европу по газопроводу по "Турецкий поток" в январе нового 2025 года достигли исторического максимума, выросши на 26,7% - они достигли показателя в 1,56 миллиарда кубометров.

Россия продолжает выполнять свои обязательства по поставкам природного газа в Европу, несмотря на многочисленные санкции против крупнейших нефтегазовых компаний страны – только в январе наступившего нового 2025 года поставки топлива по газопроводу "Турецкий поток" выросли на 26,7% по сравнению с январем минувшего 2024 года, достигнув исторического максимума, сообщает Европейская сеть операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

Экспорт так необходимого сейчас европейским странам голубого топлива, по данным операторов пункта "Странджа 2 - Малкочлар" на турецко-болгарской границе, за весь январь нынешнего года составил 1,56 млрд кубометров, то есть ежесуточно по трубопроводу перекачивалось в среднем 50,3 млн кубометров газа, что на 26,7% больше, чем в там же месяце в январе 2024-го - 1,23 млрд кубометров, или в среднем 39,7 млн кубометров в сутки, передает РИА Новости.

Рекорд российско-турецкая ГТС поставила и месяцем ранее, добившись в декабре перекачки по турецкому коридору в Европу почти 1,53 млрд кубометров топлива, или ежесуточного транзита около 49,35 млн кубометров голубого топлива.

У стран ЕС ныне не осталось возможности получать российский газ из других источников – после отказа Украины о прокачке российского газа через ее территорию его единственным источником для европейцев остается "Балканский поток", получающий топливо из "Турецкого потока" – газопровод ежегодно исправно перекачивает в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию примерно 14-15 млрд кубометров топлива.

Напомним, по итогам минувшего 2024 года страны Европы получили российского газа на 18% больше в сравнении с 2023 годом, поведал глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский, отметив: западные компании, традиционно закупавшие российский газ, сейчас находятся под мощнейшим политическим давлением. Тем не менее, в 2024 году поставки в Европу российского газа (как природного, так и СПГ), по предварительным подсчетам, выросли, а за год на европейский рынок поступило около 53 млрд куб м "голубого топлива" из РФ. Рост поставок показывает, что Россия остается надежным энергетическим партнером, добавил Биричевский.