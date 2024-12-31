По итогам прошлого года страны Европы получили больше российского газа на 18%. Поставки выросли по сравнению с 2023 годом.

На 18% возросли поставки газа из России в Европу в 2024 году, поделился глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

"Западные компании, традиционно закупавшие российский газ, находятся под мощнейшим политическим давлением. Тем не менее в 2024 году поставки в Европу российского газа (как природного, так и СПГ), по предварительным подсчетам, увеличились на 18% выше уровня прошлого года"

– Биричевский

Он добавил, что за год на европейский рынок поступило около 53 млрд куб м "голубого топлива" из РФ.

Рост поставок показывает, что Россия остается надежным энергетическим партнером, добавил Биричевский в беседе с РИА Новости.

Газопровод "Турецкий поток" был атакован украинской стороной 11 января. Все БПЛА были успешно сбиты, работа системы не нарушена. Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, США дали добро на удары по инфраструктуре, ставящей под удар энергетическое обеспечение Европы.