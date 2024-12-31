Вестник Кавказа

Россия нарастила поставки газа в Европу на 18% за год

Россия нарастила поставки газа в Европу на 18% за год
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
По итогам прошлого года страны Европы получили больше российского газа на 18%. Поставки выросли по сравнению с 2023 годом.

На 18% возросли поставки газа из России в Европу в 2024 году, поделился глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

"Западные компании, традиционно закупавшие российский газ, находятся под мощнейшим политическим давлением. Тем не менее в 2024 году поставки в Европу российского газа (как природного, так и СПГ), по предварительным подсчетам, увеличились на 18% выше уровня прошлого года"

– Биричевский

Он добавил, что за год на европейский рынок поступило около 53 млрд куб м "голубого топлива" из РФ.

Рост поставок показывает, что Россия остается надежным энергетическим партнером, добавил Биричевский в беседе с РИА Новости.

Газопровод "Турецкий поток" был атакован украинской стороной 11 января. Все БПЛА были успешно сбиты, работа системы не нарушена. Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, США дали добро на удары по инфраструктуре, ставящей под удар энергетическое обеспечение Европы.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1205 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

МИД РФ: &quot;Турецкий поток&quot; под угрозой

МИД РФ: "Турецкий поток" под угрозой

Атака на оборудование &quot;Турецкого потока&quot; опасна для Европы – Песков

Атака на оборудование "Турецкого потока" опасна для Европы – Песков

Азербайджан и Турция могут создать альтернативу украинскому транзиту газа

Азербайджан и Турция могут создать альтернативу украинскому транзиту газа

МИД России подтвердил переговоры Лаврова и Фидана

МИД России подтвердил переговоры Лаврова и Фидана

Фидан позвонил Лаврову из-за Украины и Сирии

Фидан позвонил Лаврову из-за Украины и Сирии

Грузия нарастит импорт российского газа в 2025 году

Грузия нарастит импорт российского газа в 2025 году

Россия заняла второе место по поставкам газа в Европу

Россия заняла второе место по поставкам газа в Европу

Турция будет поставлять газ Европе после остановки транзита через Украину

Турция будет поставлять газ Европе после остановки транзита через Украину

У Евросоюза остался только &quot;Турецкий поток&quot;

У Евросоюза остался только "Турецкий поток"

Цены на газ в ЕС взлетели в ожидании конца украинского транзита

Цены на газ в ЕС взлетели в ожидании конца украинского транзита

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы