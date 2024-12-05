МИД РФ: "Турецкий поток" под угрозой

Газопровод "Турецкий поток" под угрозой, заявил Сергей Лавров. США одобряют террористические акты против энергетической инфраструктуры.

"Турецкий поток" находится под угрозой, его может ждать та же участь, что и "Северные потоки", рассказал на пресс-конференции глава российского МИД Сергей Лавров.

Министр пояснил, что Вашингтон дает добро на проведение террористических актов против энергетической инфраструктуры от которой зависит энергетическое благополучие ЕС, угроза нависла над газопроводом "Турецкий поток".

"Не нужен никакой конкурент Соединенным Штатам ни в одной области, начиная с энергетики, <…> они науськивают своих украинских клиентов на то, чтобы сейчас вслед за "Северными потоками" еще и "Турецкий поток" вывести из строя"

– Лавров

"Турецкий поток" проходит по дну Черного моря и соединяет Краснодарской край с Турцией. На сегодня это единственный действующий трубопровод, по которому российский газ идет в страны Европы.

Попытка атаки компрессорной станции "Турецкого потока" "Русская" в районе Анапы была проведена украинской стороной 11 января. Все 9 беспилотников были сбиты российскими подразделениями ПВО. Сейчас работа станции и газопровода продолжается штатно, атака не привела к сбоям в работе.

Значение "Турецкого потока" для ЕС

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что "Турецкий поток" становится целью для атак по той причине, что на нем сейчас в значительной степени держится экономика Евросоюза.

"США не получат прямой выгоды от остановки "Турецкого потока". Дело не в остановке самого газопровода, ведь от того, что Россия станет меньше газа поставлять в ЕС, США не начнут автоматически больше СПГ отправлять в Европу. Дело в другом: разрушение данного трубопровода снизит экономический потенциал и энергобезопасность Евросоюза. Как следствие, продолжится негативное воздействие проблем с энергоресурсами на европейскую промышленность. В этом основной смысл нападений на "Турецкий поток"", - сообщил он.

"Только в страны Евросоюза, без учета Сербии и Турции, по "Турецкому потоку" в течение 2025 года может быть прокачано порядка 17,5-18,5 млрд кубометров газа. Если этих поставок не будет из-за остановки трубопровода, то странам, получающим по "Турецкому потоку" газ, например Венгрии, неизбежно придется вступить в конкуренцию за другие поставки энергоресурсов. Это приведет к росту цен либо к сокращению спроса, а сокращение спроса будет давить на индекс промышленного производства. То есть промышленное производство будет снижаться", - предупредил Александр Фролов.

"Мы можем посмотреть на имеющуюся к настоящему моменту статистику, чтобы оценить влияние высоких цен на электрическую энергию, газ и уголь на индекс промышленного производства – и сделать вывод, что, если произойдет дальнейшее ограничение доступа стран Евросоюза к энергоресурсам, станут нарастать проблемы в европейской экономике. Усилится отток инвестиций из Евросоюза – они пойдут в другие страны", - заключил экономист.