Вестник Кавказа

Аэропорт Владикавказа временно закрыт для приема и отправки воздушных судов

Аэропорт Владикавказа временно закрыт для приема и отправки воздушных судов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Во Владикавказе аэропорт временно не обслуживает рейсы: в регионе введен режим "Ковер" из-за беспилотной угрозы.

В Северной Осетии ввели режим угрозы атаки беспилотников. Главная воздушная гавань в столице республики временно приостановила работу, рассказал глава региона Сергей Меняйло. 

"В республике объявлен режим беспилотной опасности. Также введен режим "Ковер" - аэропорт "Владикавказ" закрыт на прием и отправку воздушных судов. Продолжает круглосуточно работать оперативный штаб. Все силы и средства переведены в режим повышенной готовности"

– Сергей Меняйло

Глава региона призвал жителей к спокойствию и внимательному отношению к информации, чтобы минимизировать воздействие возможных провокаций.

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