Аэропорт Владикавказа временно закрыт для приема и отправки воздушных судов

Во Владикавказе аэропорт временно не обслуживает рейсы: в регионе введен режим "Ковер" из-за беспилотной угрозы.
В Северной Осетии ввели режим угрозы атаки беспилотников. Главная воздушная гавань в столице республики временно приостановила работу, рассказал глава региона Сергей Меняйло.
"В республике объявлен режим беспилотной опасности. Также введен режим "Ковер" - аэропорт "Владикавказ" закрыт на прием и отправку воздушных судов. Продолжает круглосуточно работать оперативный штаб. Все силы и средства переведены в режим повышенной готовности"
– Сергей Меняйло
Глава региона призвал жителей к спокойствию и внимательному отношению к информации, чтобы минимизировать воздействие возможных провокаций.