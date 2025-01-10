В Ташкентской области корейские специалисты построят "умный" медцентр

В скором времени в Юкоричирчикском районе Ташкентской области Узбекистана вырастет "умный" медицинский кластер, который построит южнокорейская компания – он будет отвечать всем современным медицинским стандартам.

Южнокорейская строительная компания Hayeon Arkitekche сегодня представила на суд властей Ташкентской области Узбекистана свой проект "умного" медицинского кластера, который она намерена возвести в Юкоричирчикском районе области, говорится в сообщении хокимията столичного региона.

Кластер будет включать в себя центр неотложной медицинской помощи, деловой и торговый центр, гостиницы и многоэтажный жилой комплекс, филиал престижного Корейского международного медицинского университета, международную школу и детский сад, передает Podrobno.uz.

В ходе переговоров с хокимом области Зоиром Мирзаевым руководители корейской компании заверили, что новый центр - большой современный объект, который полностью отвечает международным стандартам в медицине, а благодаря своей необычной инфраструктуре, он сможет принимать и медицинских туристов.

Глава региона отметил на встрече, что область окажет всестороннее содействие представителям компании в строительстве медицинского центра.