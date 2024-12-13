Главы Узбекистана и ОАЭ объявили о новых ключевых направлениях сотрудничества

Между Узбекистаном и ОАЭ начинается новая эпоха экономического партнерства, которая будет состоять из шести ключевых направлений взаимодействия, заявили сегодня по итогам переговоров главы двух стран.

Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в своей резиденции "Каср аш-Шати" в Абу-Даби принял президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. После переговоров главы двух государств заявили о решении объявить 2025–2027 годы "Новой эпохой экономического партнерства между Узбекистаном и ОАЭ".

Новая модель экономического сотрудничества двух стран будет включать в себя шесть ключевых направлений: искусственный интеллект, цифровизация, зеленая энергетика, инфраструктура, туризм и поддержка частного бизнеса, заниматься каждым из этих направлений будут отдельные рабочие группы, передает Podrobno.uz.

Цели программы амбициозные: мощный десятикратный рост товарооборота, рост объемов взаимных инвестиций до $50 млрд, увеличение количества совместных предприятий, запуск прямых авиарейсов и введение безвизового режима между странами.

Также МИД двух стран усилят диалог для дальнейшего укрепления партнерства, а Узбекистан и ОАЭ разработают совместную программу подготовки кадров и научных исследований в сфере искусственного интеллекта - Узбекистан в ОАЭ уже сформировали портфель новых проектов с участием ведущих эмиратских компаний, приоритетно в высокотехнологичных отраслях.