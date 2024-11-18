Компания из ОАЭ совместно с Казахстаном будет развивать порты Каспия

Компания Abu Dhabi Ports Group из Объединенных Арабских Эмиратов совместно с Казахстаном будет строить и укреплять морскую и портовую инфраструктуру Каспийского моря.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня провел встречу с генеральным директором Abu Dhabi Ports Group Мухаммедом Аль-Шамиси, в ходе которой стороны обсудили перспективы двухстороннего сотрудничества, сообщает Акорда.

Речь на встрече шла о претворении в жизнь договоренностей в транспортно-логистической отрасли, передает Sputnik Казахстан.

"Президент Касым-Жомарт Токаев поприветствовал планы Abu Dhabi Ports по строительству ряда крупных объектов, подчеркнув, что эти инициативы соответствуют стратегическим интересам Казахстана в развитии морской и портовой инфраструктуры на Каспийском море"

- Акорда

Как отметил в ходе встречи казахстанский лидер, развитие транспортной инфраструктуры и транзитных коридоров имеет большое значение для страны – это обеспечит ей устойчивый экономический рост и позволит активизировать международную торговлю.

В свою очередь глава арабской компании поведал президенту о взаимовыгодном сотрудничестве с фондом "Самрук-Казына" и национальной компанией "Қазақстан темір жолы", поблагодарив его за неизменную поддержку совместных инвестиционных проектов.