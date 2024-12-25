Президенты Казахстана и ОАЭ провели встречу в Абу-Даби

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян сегодня в Абу-даби принял казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева – стороны отметили, что планируют увеличить товарооборот до $1 млрд.

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян сегодня в Абу-Даби провел встречу со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, прибывшим в столицу страны с рабочим визитом для участия в саммите "Неделя устойчивого развития Абу-Даби".

"ОАЭ – наш ключевой партнер в арабском мире. Мы привержены тесному взаимодействию по всему спектру двусторонних и многосторонних контактов на благо наших стран. Я высоко ценю Ваши усилия по укреплению стратегического партнерства между Казахстаном и ОАЭ, поступательно развивающегося в духе дружбы, доверия и взаимного уважения"

- Касым-Жомарт Токаев

Сегодня ОАЭ входят в десятку крупнейших иностранных инвесторов Казахстана, а в минувшем 2024 году приток прямых инвестиций в страну из ОАЭ увеличился более чем вдвое. На сегодняшней встрече лидеры двух стран поставили новую цель – увеличить товарооборот до $1 млрд, - отметил Токаев, передает Sputnik-Казахстан.

В ходе встречи шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян дал высокую оценку роли Астаны в решении актуальных вопросов международной и региональной безопасности и выразил уверенность в том, что в 2025 году отношения между Казахстаном и Эмиратами выйдут на новый уровень развития.

Глава Казахстана также поблагодарил президента ОАЭ за радушный прием и гостеприимство и пожелал ему успешного проведения "Недели устойчивого развития Абу-Даби".