Ильхам Алиев и президент ОАЭ встретились в Абу-Даби

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян сегодня провели встречу в Абу-Даби, куда глава азербайджанского государства прибыл с визитом.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян сегодня встретились в Абу-Даби.

Ильхам Алиев дал высокую оценку участию президента Эмиратов в климатической конференции COP29, которая проходила в ноябре 2024 года в Баку, а также отметил роль, которую сотрудничество Азербайджана с ОАЭ сыграло в успешном проведении этого важного международного события.

В ходе встречи президенты указали, что двусторонние отношения между Азербайджаном и ОАЭ имеют характер стратегического партнерства. Ильхам Алиев и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обратили внимание на дружеские и братские связи, которые связывают обе страны.

Ильхам Алиев заявил о высоком уровне политических отношений, развитии торгово-экономических связей, а также об инвестициях Эмиратов в область возобновляемых источников энергии в Азербайджане. Было отмечено и тесное сотрудничество стран в традиционной энергетике.

В ходе встречи президенты обменялись мнениями по двусторонним, региональным, международным вопросам, коснулись вопросов, представляющих взаимный интерес.