Вестник Кавказа

Президент Казахстана поучаствует в саммите в ОАЭ

Президент Казахстана поучаствует в саммите в ОАЭ
© Фото: Пресс-служба президента Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня прибыл с рабочим визитом в столицу ОАЭ Абу-Даби, где пройдет саммит "Неделя устойчивого развития Абу-Даби", также у него намечен ряд встреч.

Самолет президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева сегодня вечером приземлился в аэропорту столицы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби: глава государства прибыл с рабочим визитом, в ходе которого он примет участие в саммите "Неделя устойчивого развития Абу-Даби", сообщает Акорда.

Казахстанского лидера в аэропорту Абу-Даби встретили вице-президент ОАЭ шейх Мансур бен Заид Аль Нахаян и другие официальные лица, передает Sputnik Казахстан.

Участие в саммите – не единственная цель казахстанского лидера: в программе его визита в ОАЭ запланированы переговоры с президентом страны шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, а также ряд встреч с представителями арабских деловых кругов.

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