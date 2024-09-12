Президент Казахстана поучаствует в саммите в ОАЭ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня прибыл с рабочим визитом в столицу ОАЭ Абу-Даби, где пройдет саммит "Неделя устойчивого развития Абу-Даби", также у него намечен ряд встреч.

Самолет президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева сегодня вечером приземлился в аэропорту столицы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби: глава государства прибыл с рабочим визитом, в ходе которого он примет участие в саммите "Неделя устойчивого развития Абу-Даби", сообщает Акорда.

Казахстанского лидера в аэропорту Абу-Даби встретили вице-президент ОАЭ шейх Мансур бен Заид Аль Нахаян и другие официальные лица, передает Sputnik Казахстан.

Участие в саммите – не единственная цель казахстанского лидера: в программе его визита в ОАЭ запланированы переговоры с президентом страны шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, а также ряд встреч с представителями арабских деловых кругов.