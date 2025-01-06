Хавбек сборной Армении сменил один польский клуб на другой

Ваан Бичахчян присоединился к ФК "Легия". Последние несколько лет он защищал цвета клуба "Погонь".

Полузащитник сборной Армении по футболу Ваган Бичахчян стал игроком польской "Легии". Об этом сказано в сообщении на сайте клуба.

Стороны заключили трехлетнее соглашение, рассчитанное до декабря 2027 года.

Предыдущим клубом 25-летнего хавбека была польская "Погонь", за которую он выступал с 2022 года. В текущем сезоне он провел за команду 17 матчей в национальном первенстве, отметившись в них двумя голами и четырьмя результативными передачами.