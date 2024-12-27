Вестник Кавказа

Турецкий клуб получил бан из-за долгов перед форвардом сборной Азербайджана

Ренат Дадашов
© Фото: соцсети Рената Дадашова
ФК "Хатайспор" запретили совершать трансферы из-за спора с игроком азербайджанской сборной. Турецкий клуб намерен опротестовать это решение в Спортивном арбитражном суде.

Турецкий футбольный клуб "Хатайспор" в течение ближайших двух лет не сможет совершать трансферы. Решение ввести трансферный бан в отношении клуба принято Международной федерацией футбола (ФИФА) из-за его задолженности перед нападающим сборной Азербайджана Ренатом Дадашовым, выступавшем в команде в сезоне 2023/2024.

Руководство "Хатайспора" не согласилось с решением ФИФА и уже подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

Напомним, 25-летний форвард в прошлом сезоне на правах аренды защищал цвета "Хатайспора". После этого он присоединился к "Анкарагюджю" в качестве свободного агента.

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