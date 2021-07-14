Футболист ПСЖ помог с ликвидацией мазута на Кубани

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов выделил деньги на ликвидацию разлива мазута. Он признался, что не смог отказать, когда к нему обратились за помощью.

Голкипер французского ПСЖ Матвей Сафонов выделил денежные средства на ликвидацию разлива мазута в Черном море.

Как пишет телеграм-издание SHOT, Матвей оплатил поездку волонтеров, которые собрали и вывезли свыше 50 мешков нефтепродуктов с побережья.

Сафонов признался, что не смог отказать, когда к нему обратились за помощью. Он рассказал, что в детстве отдыхал в санатории в Анапе со своим дедушкой.

Отмечается, что футболист перевел деньги, находясь во Франции. Точна сумма неизвестна.