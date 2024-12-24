Новые пятна мазута накрыли берега Анапы

Побережье Анапы вновь столкнулось с выбросами нефтепродуктов из Черного моря. С ними продолжают активно бороться неравнодушные активисты и спасатели.
Новые выбросы нефтепродуктов обнаружили на пляжах Анапы. На побережье Темрюкского района негативных изменений нет, рассказали в краснодарском оперштабе.
«В Темрюкском районе 30 декабря новых выбросов не зафиксировано. Работы продолжаются на всех участках, в том числе на том, который добавился накануне - 7 км от мыса Тузла в сторону мыса Панагия. На береговой территории Анапы обнаружены повторные выбросы на отдельных участках пляжей – это небольшие пласты мазута у берега»
- опербштаб Краснодарского края
Ликвидацией последствий ЧП продолжают заниматься специалисты, спасатели и волонтеры.
Ранее сообщалось, что все галечные пляжи Анапы очистили от пятен нефтепродуктов. Помимо этого, основные работы завершили и в Темрюкском районе.