Вестник Кавказа

Новые пятна мазута накрыли берега Анапы

Новые пятна мазута накрыли берега Анапы
© Фото: оперштаб Краснодарского края
Побережье Анапы вновь столкнулось с выбросами нефтепродуктов из Черного моря. С ними продолжают активно бороться неравнодушные активисты и спасатели.

Новые выбросы нефтепродуктов обнаружили на пляжах Анапы. На побережье Темрюкского района негативных изменений нет, рассказали в краснодарском оперштабе.

«В Темрюкском районе 30 декабря новых выбросов не зафиксировано. Работы продолжаются на всех участках, в том числе на том, который добавился накануне - 7 км от мыса Тузла в сторону мыса Панагия. На береговой территории Анапы обнаружены повторные выбросы на отдельных участках пляжей – это небольшие пласты мазута у берега»

- опербштаб Краснодарского края

Ликвидацией последствий ЧП продолжают заниматься специалисты, спасатели и волонтеры.

Ранее сообщалось, что все галечные пляжи Анапы очистили от пятен нефтепродуктов. Помимо этого, основные работы завершили и в Темрюкском районе.

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