Галечные пляжи Анапы освободили от мазута

В Анапе полностью очищены от следов нефтепродуктов галечные пляжи. Также спасатели отметили, что в этом месте Черное море стало прозрачным.

На галечном пляже в Анапе убрали все следы нефтепродуктов, которые появились там после крушения танкеров в Керченском проливе, рассказали в краснодарском МЧС в разговоре с журналистами.

«На участке от пляжа "40 лет победы" Анапы до поселка Большой Утриш масляных и мазутных выбросов не обнаружено. На камнях, на опорах мостов загрязнений нет, вода прозрачная, чистая, без визуальных отложений мазута»

- сотрудник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Владимир Гусаков

Также основные очистительные работы завершены в Темрюкском районе Кубани.

Напомним, что с момента ЧП с танкерами в Анапе были спасены свыше 1,5 тыс птиц, пострадавших от разлива нефти. Специалисты и добровольцы чистят их перья и следят за общим состоянием здоровья. Позже их отпустят в естественную среду обитания.