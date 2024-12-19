Вестник Кавказа

Разлив мазута в Анапе не повлиял на новогодний отдых россиян

Закат на море
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Туристы не отменяют туры на Новый год в Анапу из-за загрязнения моря и береговой линии нефтепродуктами. Отказы оформляются в единичных случаях.

Мазут в Черном море в Анапе не помешает россиянам отдыхать на курорте в новогодние праздники. По данным АТОР, отмены туров носят единичный характер.

"Массовых отмен новогодних туров в Анапу нет. По СМИ расходится некорректная и непроверенная информация о том, что "в Анапе отменены 90% бронирований на Новый год""

– АТОР

Туркомпании говорят, что процент отмен новогодних путевок не превышает 3%, но такая ситуация нормальна, у туристов могут измениться планы, поездка может быть отменена из-за болезни или работы.

"Одновременно в Анапу на Новый год продолжают идти новые бронирования от туристов, и их объемы такие же, как у аннулированных заявок"

– АТОР

Разлив нефтепродуктов произошел в Черном море после крушения двух танкеров, в Анапе побережье загрязнено мазутом, уборка займет несколько недель.

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