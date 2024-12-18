Вестник Кавказа

Разлив мазута в Черном море привел к введению режима ЧС федерального уровня

Разлив мазута в Черном море привел к введению режима ЧС федерального уровня
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Режим ЧС федерального уровня ввели из-за разлива мазута в Черном море. Представители МЧС России находятся в Анапе для анализа процесса ликвидации ситуации.

В связи с разливом мазута в Черном море введен режим ЧС федерального уровня, решение принято правительственной комиссией под руководством главы МЧС Александра Куренкова.

Как пишет пресс-служба ведомства, министр заявил, что введение режима связано после принятия во внимание сложившейся ситуации и с учетом заслушанных докладов на заседании.

Он отметил, что введение режима привлечет дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и госкорпораций, а также позволит оказать помощь пострадавшим.

Стоит добавить, что Куренков сейчас находится в Анапе, он намерен проанализировать процесс ликвидации чрезвычайной ситуации. Он добавил, что фронт работы большой.

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