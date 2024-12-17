Вестник Кавказа

Глава МЧС проверит проведение очистных работ у берегов Анапы

Глава МЧС проверит проведение очистных работ у берегов Анапы
© Фото: Telegram-канал МЧС России
Глава МЧС Александр Куренков прибыл в курортную Анапу, где он планирует проинспектировать работы очистке Черного моря и уборке прибрежной территории от последствий разлива мазута.

Глава МЧС России Александр Куренков прилетел с инспекцией в курортную Анапу, где продолжаются очистные работы по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе, сообщили в пресс-службе министерства.

"Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Анапу для контроля хода ликвидации ЧС. Министр проверит как организованы и проводятся работы по ликвидации последствий крушения двух танкеров, произошедшего в акватории Керченского пролива. Александр Куренков осмотрит участки проведения работ по очистке береговой линии от нефтепродуктов и проведет заседание правительственной комиссии"

- МЧС России

Чтобы избежать экологической катастрофы, работы по сбору и вывозу отравленного мазутом грунта ведутся на пяти основных участках общей протяженностью 54 км – уже собрано и вывезено свыше 23,5 тыс т загрязненного нефтепродуктами песка.

Последствия аварии ликвидируют более 4,3 тыс человек, им помогает свыше 400 единиц специальной техники.

Напомним, в воскресенье, 15 декабря, в районе Керченского пролива из-за шторма произошло крушение двух российских танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". На борту двух кораблей в общей сложности было 27 моряков, суда перевозили более 9 тыс т мазута. Президент страны Владимир Путин дал указание оперативно устранить разлив мазута, а также организовать вывоз поврежденных танкеров.

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