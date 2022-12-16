Вестник Кавказа

Путин дал поручение устранить загрязнение побережья Кубани мазутом в кратчайшие сроки

Путин дал поручение устранить загрязнение побережья Кубани мазутом в кратчайшие сроки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Владимир Путин поручил оперативно устранить последствия разлива мазута на Кубани. Российский лидер заявил о создании рабочей группы по этой проблеме.

Лидер России Владимир Путин рассказал о сложной экологической ситуации в зоне крушения судов в Керченском проливе. По словам Путина, происходящее здесь является "экологической бедой". Президент РФ дал указание оперативно устранить разлив мазута, а также организовать вывоз поврежденных танкеров.  

Как заявил президент РФ, правоохранители должны дать оценку действиям капитанов танкеров, по вине которых произошла авария. 

"Правоохранительные органы дают оценку действиям капитанов судов. Мне докладывают, что, по их мнению, капитаны судов нарушили соответствующие правила и не ушли вовремя в укрытие. Некоторые суда ушли в укрытие, и с ними все нормально. А те не ушли, да и на якорь встали не там, где было положено. Пускай соответствующие службы - и Минтранс, и правоохранительные органы с этим разбираются"

– Владимир Путин 

Российский лидер отметил, что работа состоит из разных этапов. Спасателям и волонтерам, работающим в зоне разлива, необходимо сначала ограничить распространение загрязнения, а затем убрать мазут на побережье. 

Путин также раскрыл масштабы экологического бедствия. По словам президента, в море попало почти 40% топлива поврежденных танкеров. 

Рабочую группу по ликвидации последствий катастрофы возглавил вице-премьер по транспорту Виталий Савельев.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1085 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Разлив мазута угрожает экологии Тамани

Разлив мазута угрожает экологии Тамани

Крушение танкеров в Керченском проливе – что ждет Абхазию?

Крушение танкеров в Керченском проливе – что ждет Абхазию?

Анапский пляж практически очищен от мазута

Анапский пляж практически очищен от мазута

На побережье Крыма не выявили загрязнений после разлива мазута в Керченском проливе

На побережье Крыма не выявили загрязнений после разлива мазута в Керченском проливе

Более 4 км берега в Анапе очистили от последствий разлива мазута

Более 4 км берега в Анапе очистили от последствий разлива мазута

Разлив нефтепродуктов привел к введению режима ЧС в Анапе

Разлив нефтепродуктов привел к введению режима ЧС в Анапе

Крымским спасателям удалось эвакуировать экипаж тонущего танкера

Крымским спасателям удалось эвакуировать экипаж тонущего танкера

В Керченском проливе спасают экипаж российского танкера

В Керченском проливе спасают экипаж российского танкера

Керченский пролив закрыли для маломерных судов

Керченский пролив закрыли для маломерных судов

Керченская паромная переправа заработала снова

Керченская паромная переправа заработала снова

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы