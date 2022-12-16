Путин дал поручение устранить загрязнение побережья Кубани мазутом в кратчайшие сроки

Владимир Путин поручил оперативно устранить последствия разлива мазута на Кубани. Российский лидер заявил о создании рабочей группы по этой проблеме.

Лидер России Владимир Путин рассказал о сложной экологической ситуации в зоне крушения судов в Керченском проливе. По словам Путина, происходящее здесь является "экологической бедой". Президент РФ дал указание оперативно устранить разлив мазута, а также организовать вывоз поврежденных танкеров.

Как заявил президент РФ, правоохранители должны дать оценку действиям капитанов танкеров, по вине которых произошла авария.

"Правоохранительные органы дают оценку действиям капитанов судов. Мне докладывают, что, по их мнению, капитаны судов нарушили соответствующие правила и не ушли вовремя в укрытие. Некоторые суда ушли в укрытие, и с ними все нормально. А те не ушли, да и на якорь встали не там, где было положено. Пускай соответствующие службы - и Минтранс, и правоохранительные органы с этим разбираются"

– Владимир Путин

Российский лидер отметил, что работа состоит из разных этапов. Спасателям и волонтерам, работающим в зоне разлива, необходимо сначала ограничить распространение загрязнения, а затем убрать мазут на побережье.

Путин также раскрыл масштабы экологического бедствия. По словам президента, в море попало почти 40% топлива поврежденных танкеров.

Рабочую группу по ликвидации последствий катастрофы возглавил вице-премьер по транспорту Виталий Савельев.