Более 5 тыс спасателей и волонтеров устраняют последствия разлива мазута на Кубани

Работы по очистке от мазута пляжей Краснодарского края продолжаются. К мероприятиям привлечены более 5 тыс спасателей и добровольцев.

На Кубани продолжается активная работа по устранению последствий разлива мазута после крушения танкеров. К работе привлечены свыше 5 тыс сотрудников спасательных служб и волонтеров, передает пресс-служба МЧС России.

Сообщается, что добровольцами и сотрудниками МЧС обследовано около 130 км береговой линии в Темрюкском районе, а также возле Анапы.

В работах по очистке пляжей от мазута задействовано порядка 200 единиц техники.

Отметим, что крушение танкеров произошло в Керченском проливе 15 декабря. Одно судно полностью разрушилось, другое село на мель. На водной поверхности моря были зафиксированы следы разлива мазута.