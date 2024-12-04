Вестник Кавказа

Более 5 тыс спасателей и волонтеров устраняют последствия разлива мазута на Кубани

Более 5 тыс спасателей и волонтеров устраняют последствия разлива мазута на Кубани
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Работы по очистке от мазута пляжей Краснодарского края продолжаются. К мероприятиям привлечены более 5 тыс спасателей и добровольцев.

На Кубани продолжается активная работа по устранению последствий разлива мазута после крушения танкеров. К работе привлечены свыше 5 тыс сотрудников спасательных служб и волонтеров, передает пресс-служба МЧС России. 

Сообщается, что добровольцами и сотрудниками МЧС обследовано около 130 км береговой линии в Темрюкском районе, а также возле Анапы. 

В работах по очистке пляжей от мазута задействовано порядка 200 единиц техники. 

Отметим, что крушение танкеров произошло в Керченском проливе 15 декабря. Одно судно полностью разрушилось, другое село на мель. На водной поверхности моря были зафиксированы следы разлива мазута.

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