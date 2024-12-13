Анапский пляж практически очищен от мазута

В Анапе почти полностью очистили Центральный пляж от мазута. Ранее в Керченском проливе потерпели крушение два танкера, после чего разлился мазут.

В Анапе продолжаются работы по очищению береговой зоны от мазута, волонтеры практически избавили территорию от Центрального пляжа города.

Как сообщает РИА Новости, на пляже остались несколько локальных пятен, где работа по ликвидации последствий еще ведется. При этом пляж активно посещают туристы.

Кроме того, на Высоком берегу пляж полностью очистили от мазута. Ранее в городе и Темрюкском районе собрали примерно 80 т нефтепродуктов с песком.

Напомним, два танкера с нефтепродуктами потерпели крушение в Керченском проливе. Это привело к разливу мазута. В настоящее время очищено свыше 8 км береговой линии.