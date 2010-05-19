Вестник Кавказа

Более 4 км берега в Анапе очистили от последствий разлива мазута

Более 4 км берега в Анапе очистили от последствий разлива мазута
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Краснодарском крае продолжают борьбу с последствиями разлива мазута в Черном море. Добровольцы за день очистили от отходов более 4 км береговой линии.

Усилиями волонтеров побережье Анапы очищают от последствий разлива мазута. За минувший день очищено более 4 км берега.   

Сообщается, что в Анапе и Темрюкском районе усилиями добровольцев и экологических активистов убрано свыше 12 тонн загрязненного мазутом песка. 

К работам по уборке прибрежной территории привлечены более 400 человек, задействовано 65 единиц техники. 

В нескольких населенных пунктах Темрюкского района, а также в станице Благовещенской власти ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. 

Отметим, что 15 декабря танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Инцидент спровоцировал разлив топлива.

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