Более 4 км берега в Анапе очистили от последствий разлива мазута

В Краснодарском крае продолжают борьбу с последствиями разлива мазута в Черном море. Добровольцы за день очистили от отходов более 4 км береговой линии.

Усилиями волонтеров побережье Анапы очищают от последствий разлива мазута. За минувший день очищено более 4 км берега.

Сообщается, что в Анапе и Темрюкском районе усилиями добровольцев и экологических активистов убрано свыше 12 тонн загрязненного мазутом песка.

К работам по уборке прибрежной территории привлечены более 400 человек, задействовано 65 единиц техники.

В нескольких населенных пунктах Темрюкского района, а также в станице Благовещенской власти ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

Отметим, что 15 декабря танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Инцидент спровоцировал разлив топлива.