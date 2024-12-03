Вестник Кавказа

Анапа хочет принять десятки тысяч туристов в новогодние праздники

Анапа хочет принять десятки тысяч туристов в новогодние праздники
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Анапские власти поделились амбициозными планами на новогодние праздники: они хотят принять свыше 60 тыс туристов, для которых подготовят развлекательные мероприятия.

В новогодние праздники Анапа в Краснодарском крае планирует увеличить поток путешественников на 20% в сравнении с 2023 годом, передали в городской администрации.

«В период праздников в Анапе планируют работать 120 объектов размещения и более 2,5 тыс. объектов потребсферы. Ожидаемый турпоток превысит показатель прошлого года на 20% и составит более 60 тыс. человек»

- администрация Анапы

Для местных жителей и туристов проведут интересные бесплатные экскурсии. Их организуют турфирмы совместно с городскими властями.

Также с воскресенья по всеми городу начнут работать свыше 10 ярмарок под названием «Елочный базар».

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