Анапа встретит Новый год 2025 скромно и без фейерверков

Власти Анапы поставили перед жителями задачу – отметить приближающийся Новый год 2025 без пышных празднеств и в том числе без запускания фейерверков.

Новый год в Анапе будет проходить в скромном, семейном формате – с такой просьбой обратился к жителям и туристам мэр Василий Швец.

Он призвал санатории и прочие объекты курортной сферы не устраивать празднеств на широкую ногу и обойтись без запуска фейерверков.

"Пусть этот Новый год пройдет в теплой семейной обстановке с акцентом на детские, спортивные, культурные мероприятия"

– глава города-курорта

Напомним, совсем скоро в Анапе стартует новогодний проект "Зимуй в Анапе". Праздничная программа начнется 15 декабря и будет проходить в течение месяца до 15 января.

Открытие назначено на День города, который будут отмечать в воскресенье 15 декабря. Мероприятия состоятся на центральном пляже Анапы. Праздничная программа стартует в 11:30 и будет проходить до 21:30. В нее войдут спортивные конкурсы, анимационные развлечения для детей, а также кинопоказы. Главная елка Анапы загорится в шесть часов вечера при участии Песковика (сделанного и песка снеговика), Деда Мороза и Снегурочки.

Затем до середины января местных жителей и гостей Анапы ожидают новогодние ярмарки, выставки елок и дом Деда Мороза.