Вестник Кавказа

Разлив нефтепродуктов привел к введению режима ЧС в Анапе

Разлив нефтепродуктов привел к введению режима ЧС в Анапе
© Фото: телеграм-канал Вениамина Кондратьева
Режим ЧС введен в Анапе из-за разлива нефтепродуктов. В Керченском проливе потерпели крушение два танкера, которые перевозили мазут.

В связи с разливом нефтепродуктов после кораблекрушения в Анапе введен режим чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба городской администрации.

В мэрии заявили, что в связи с выбросом на береговую линию глава Кубани Вениамин Кондратьев поручил сформировать оперштаб и приступить к операции по ликвидации последствий.

Отмечается, что к спасательным работам, помимо служб спасения и сотрудников МЧС, привлечены казаки и волонтеры.

Крушение двух танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» произошло в районе Керченского пролива в воскресенье. На борту двух кораблей в общей сложности было 27 моряков.

Как уточнили в Росморречфлоте, крушение случилось в результате шторма, это привело к разливу нефтепродуктов. Танкеры перевозили более 9 тыс т мазута.

Стоит добавить, что режим ЧС муниципального характера ранее ввели в поселке Веселова в Темрюкском районе Краснодарского края и в станице Благовещенская.

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