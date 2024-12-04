Вестник Кавказа

В Керченском проливе спасают экипаж российского танкера

В Керченском проливе спасают экипаж российского танкера
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В шторм в Керченском проливе попал российский танкер "Волгонефть", перевозивший более 4 тонн мазута – пока судно держится на воде, хотя у него оторвана носовая часть, также возможна утечка топлива.

Крымские спасатели выручают из беды экипаж танкера "Волгонефть", который терпит бедствие в Керченском проливе - на его борту находятся 13 человек, сообщили в экстренных службах региона.

"В условиях шторма у танкера оторвало носовую часть, экипаж из 13 человек находится в кормовой части"

- МЧС Крыма

Сведений о пострадавших пока не поступало: сколько судно продержится на воде, пока неясно, также возможна утечка перевозимого им топлива, которая может вызвать локальную экологическую катастрофу, передает ТАСС.

Известно, что ЧП произошло на удалении в 8 км от берега. судно приписано к порту Санкт-Петербург, его владелец – российская транспортная компания "Каматранс", зарегистрированная в татарской Елабуге.

Сейчас в Керченском проливе, несмотря на сильный ветер и шторм на море, ведется спасательная операция – на помощь морякам уже вылетел вертолет Ми-8 МЧС России, сообщило ГУ МЧС по региону. 

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