Вестник Кавказа

Крымские синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды

Туман в горах
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в Крыму резко изменится погода – синоптики прогнозируют падение давления, дожди и гололедицу, канатка на Ай-Петри из-за усилившегося ветра уже приостановила свою работу.

На Крым надвигается непогода – как и в соседней Кубани, в регионе ожидается резкое падение атмосферного давления, дожди и ливни, возможны гололедица и усиление ветра.

Аналогичные неблагоприятные атмосферные явления ожидаются и в Крымском районе Кубани, передает "АиФ-Крым".

Климатические перемены уже сказываются на погоде – так, в Ялте из-за усилившегося ветра приостановили работу канатной дороги Мисхор-Ай-Петри, шквалистый ветер набирает силу на всей территории южного берега Крыма.

Пока туристический объект в  Ялте будет закрыт для посещения 12 и 13 декабря, решение о его открытии будет приниматься по реальной погоде, сообщили в туристическом центре.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
770 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Казахстану пообещали 30-градусные морозы

Казахстану пообещали 30-градусные морозы

Жителей Дагестана предупредили о штормовом ветре

Жителей Дагестана предупредили о штормовом ветре

Режим повышенной готовности объявлен в Новороссийске

Режим повышенной готовности объявлен в Новороссийске

Зима близко: снегопады накроют Москву в выходные

Зима близко: снегопады накроют Москву в выходные

Дорожные власти Казахстана из-за непогоды закрыли большинство дорог

Дорожные власти Казахстана из-за непогоды закрыли большинство дорог

2024 год станет самым жарким в истории

2024 год станет самым жарким в истории

Метель обрушится на 17 регионов Казахстана

Метель обрушится на 17 регионов Казахстана

Снежный апокалипсис накроет почти всю Россию

Снежный апокалипсис накроет почти всю Россию

Штормовое предупреждение из-за сильнейшего ветра объявили в КБР

Штормовое предупреждение из-за сильнейшего ветра объявили в КБР

Циклон принесет в Крым резкое похолодание

Циклон принесет в Крым резкое похолодание

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы