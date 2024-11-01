Крымские синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды

Сегодня в Крыму резко изменится погода – синоптики прогнозируют падение давления, дожди и гололедицу, канатка на Ай-Петри из-за усилившегося ветра уже приостановила свою работу.

На Крым надвигается непогода – как и в соседней Кубани, в регионе ожидается резкое падение атмосферного давления, дожди и ливни, возможны гололедица и усиление ветра.

Аналогичные неблагоприятные атмосферные явления ожидаются и в Крымском районе Кубани, передает "АиФ-Крым".

Климатические перемены уже сказываются на погоде – так, в Ялте из-за усилившегося ветра приостановили работу канатной дороги Мисхор-Ай-Петри, шквалистый ветер набирает силу на всей территории южного берега Крыма.

Пока туристический объект в Ялте будет закрыт для посещения 12 и 13 декабря, решение о его открытии будет приниматься по реальной погоде, сообщили в туристическом центре.