Вестник Кавказа

Поезда в Крым с Урала и Сибири вернутся в график в январе

Купе поезда
© Фото: Евгений Николайчук/ “Вестник Кавказа“
Уже в январе в Крым снова начнут ходить пассажирские поезда из Тюмени, Омска и Перми – пока расписание буде действовать до конца зимнего периода железнодорожных перевозок.

Российская частная компания "Гранд Сервис Экспресс" возобновила продажу железнодорожных билетов на поезда в Симферополь из Перми и Тюмени и обратно, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Поезд Тюмень – Симферополь начинает ходить с 12 января до завершения срока действия зимнего расписания – 20 апреля, поезд Пермь – Симферополь отправится по маршруту 14 января, передает "АиФ-Крым".

Также с 9 января начинает курсировать поезд Омск – Симферополь, отметили в компании.

Напомним, продажа билетов в Пермь и Тюмень была временно остановлена в связи с изменениями в расписании, связанными с работами по восстановлению инфраструктуры, также временно отменены продажи билетов на поезда между Москвой и Севастополем, Симферополем и Адлером, а также Симферополем и Кисловодском, добавили в компании.

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