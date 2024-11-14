Российские регионы ознакомятся с достопримечательностями Крыма

Туристические офисы Крыма появятся в более 20 регионах России в 2025 году. В них будут рассказывать о достопримечательностях республики.

В более 20 регионах России откроются туристические офисы Крыма, где будут рассказывать о достопримечательностях полуострова. Они появятся на базе туроператоров, рассказал глава Минтуризма Крыма Сергей Ганзий.

«Туристические офисы будут открыты бесплатно на базе туроператоров без затрат со стороны Республики Крым. Мы будем давать информационную поддержку, полиграфическую продукцию для таких туристских офисов. В то же время они будут участвовать в наших обучающих мероприятиях, мероприятиях, которые проходят в Республике Крым»

- Сергей Ганзий

Появление таких офисов стало возможным благодаря соглашению, подписанному в ходе октябрьского слета туроператоров в Крыму. Первые объекты планируют открыть в 2025 году. Свое участие подтвердили Санкт-Петербург, Братск и другие российские города.