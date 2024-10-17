Новогодний Крым набирает популярность у россиян

Все больше российских путешественников собираются провести новогодние праздники в Крыму – пассажирские составы на полуостров в этот период забронированы уже на 72%.

В Крым на "длинные" новогодние каникулы будут ходить 12 поездов через 27 регионов России, сообщили в пресс-службе первого в стране частного железнодорожного перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".

Интенсивное движение на полуостров стартует 21 декабря 2024 года и продлится по 12 января 2025 года – поезда в Крым пойдут из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Перми, Адлера и Кисловодска, передает "АиФ-Крым".

Сейчас на этом направлении на весь период перевозок уже забронированы 72% мест, в основном это туристы из двух российских столиц – 48% из Москвы и 16% - из Санкт-Петербурга. Облюбовали новогодний Крым и жители юга России – на праздники на полуостров собираются по 5% жителей Адлера, Ростова-на-Дону и Краснодара.

Напомним, ранее железнодорожные перевозчики России пообещали назначить на период новогодних праздников свыше 800 дополнительных поездов по всем востребованным направлениям, в том числе в Крым: всего в новогодний период в стране будет ходить 9,2 тыс поездов, это столько же, сколько на Новый год 2024.