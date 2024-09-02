Зимний отдых в Крыму: где остановиться, что посмотреть и сколько это будет стоить?

Зима в Крыму - актуальный выбор для россиян, которые планируют отдохнуть на новогодние каникулы: почти 40% отелей полуострова уже забронированы на предстоящие зимние праздники. Где лучше отдохнуть в Крыму зимой, что посмотреть и сколько это будет стоить?

Какая погода зимой в Крыму?

Собираясь на отдых в Крым в несезон, первым делом нужно помнить о том, что погода в это время года на полуострове непредсказуемая: какие-то дни могут порадовать солнцем и весенними температурами до +15 °С, в другие будет лить дождь, а в третьи - начнётся снегопад. Зачастую в Крыму редко бывают минусовые температуры, однако из-за повышенной влажности, погода может казаться холоднее, чем она есть. Поэтому отправляясь в Крым, обязательно возьмите с собой тёплые вещи, зонтик и солнцезащитные очки - они обязательно пригодятся.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где остановиться зимой в Крыму?

Поскольку зимой световой день короче, а возможности целый день проводить на пляже нет, большое значение для комфортного отдыха приобретает выбор отеля, гостиницы или санатория для проживания. Чтобы отдых в Крыму зимой запомнился надолго, при выборе места проживания нужно обратить внимание на следующие параметры:

открытые бассейны в Крыму зимой не работают, как бы тепло ни было. Если хотите поплавать, обратите внимание на варианты размещения с крытыми бассейнами;

большинство кафе и точек питания работают только в высокий сезон, поэтому выбирая квартиру, гостиницу или отель, узнайте, есть ли рядом рестораны, столовые или рынок, если вы собираетесь готовить сами;

отопление тоже немаловажный аспект: заранее спросите у владельца жилья, которое вы собираетесь арендовать, какое именно отопление в доме/квартире/номере;

выбирая гостиницу со СПА-процедурами или банным комплексом, узнайте, входят ли они в стоимость, работают ли всегда или только по запросу;

если вы едете на отдых в Крым не на машине, старайтесь выбирать место размещения не слишком далеко от главных дорог и городских центров для удобства перемещения по полуострову.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сколько стоит отдых в Крыму зимой?

Время новогодних праздников в Крыму, примерно с 25 декабря по 10 января считается высоким сезоном, соответственно, цены в гостиницах и отелях к этому времени повышаются примерно на треть или даже в половину, а иногда и в два раза.

средняя стоимость отдыха в гостевом доме начинается примерно от 2,5 тысяч рублей в сутки;

ночь в отеле со СПА-услугами обойдётся в сумму от 15 тысяч рублей;

ночь в гостинице в рамках ”всё включено”, в том числе и со шведским столом будет стоить примерно около 10 тысяч рублей;

аренда квартиры на зимние каникулы в Крыму обойдётся от 2,5 тысяч рублей;

коттедж или дом в горах или в лесу будет стоить примерно от 5-6 тысяч рублей.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Куда поехать зимой в Крыму?

Зимой в Крыму можно посмотреть практически все достопримечательности: музеи и парки работают круглогодично, природные объекты тоже открыты, если позволяют погодные условия. Что касается зимних экскурсий на полуострове, нередко их организовывают отели и гостиницы, также их можно забронировать онлайн. Что касается экскурсионного предложения прямо на улицах Крыма, как летом, зимой такая услуга фактически недоступна. Так что если хотите отправиться в джип-тур на Ай-Петри, например, или побывать в Долине привидений на лошадях, лучше договариваться о таком досуге заранее.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В зимнем Крыму на машине

Если вы отправляетесь на полуостров на автомобиле или собираетесь брать машину в аренду, то путешествовать по зимнему Крыму будет очень удобно, поскольку загруженность дорог в зимнее время не такая высокая, и добираться до всевозможных локаций на личном транспорте гораздо проще. Фактически, за неделю на машине можно объездить все основные достопримечательности Крыма.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что посмотреть в Крыму за неделю?

Для того чтобы в полной мере насладиться зимним Крымом, не устать и не замерзнуть, лучше всего выделять по дню на осмотр одного города или достопримечательностей, расположенных в одном районе. Ниже представлен примерный вариант того, как можно провести семь дней в Крыму.

в первый день (или любой другой) можно прогуляться по Ялте, зайти на зимнюю ярмарку, побывать в Ялтинском зоопарке и пообедать в одном из ялтинских кафе;

во второй день можно отправиться на экскурсию в парк Айвазовского, а затем заехать на смотровую площадку в Гурзуфе, где также можно перекусить;

в третий день отправляйтесь в Новый свет, пройдите тропу Голицына и побывайте на экскурсии в Доме Шампанских вин ”Новый свет”;

четвертый день уделите осмотру одного из крымских дворцов: Воронцовского, Массандровского, Юсуповского или Ливадийского;

в пятый день можно сходить на экскурсию в один из Крымских заповедников: Ялтинский, Карадагский, Казантипский и т.д.

в шестой день посетите уникальный для России культурно-археологический комплекс ”Новый Херсонес”;

в седьмой день можно побывать в Феодосии, зайти в Галерею Айвазовского и погулять по Генуэзской крепости.

© Фото: Екатерина Винник/ "Вестник Кавказа"

Представленный список - далеко не полный перечень того, чем можно заняться в Крыму зимой, поскольку достопримечательностей, музеев и природных уникальных локаций на полуострове невероятно много и на любой вкус.