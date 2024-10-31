Вестник Кавказа

В Алматы отключат газ в тысячах домов

В Алматы отключат газ в тысячах домов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Часть Алматы останется без газа. Отключение связано с ликвидацией аварии на улице Захарова. Жителям рекомендовано перекрыть газовые краны.

Жителей Алматы предупреждают о временно отключении газоснабжения, отключение затронет около 10 тыс домов и почти 70 предприятий.

Об отключении сообщили в QazaqGaz Aimaq. В Турксибском районе на улице Захарова был поврежден участок подземного газопровода в процессе прокладки канализационных труб. Работы велись непрофессионально, что привело к аварии. Начаты аварийно-восстановительные работы.

Временно без газа останутся 8 048 квартир многоэтажных домов, более 2,5 тыс частных домов, 67 коммунально-бытовых и промышленных предприятий.

"В целях обеспечения безопасности мы настоятельно просим местных жителей перекрыть газовые краны на время проведения работ и не открывать краны до завершения пусконаладочных мероприятий"

– QazaqGaz Aimaq

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