Вестник Кавказа

Четырехэтажный ТЦ горел в Алматы

Четырехэтажный ТЦ горел в Алматы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пожар произошел сегодня, во второй день нового года, в одном из торговых центров Алматы. Проводилась массовая эвакуация. Подробности рассказали в МЧС Казахстана.

ТРЦ тушили сегодня пожарные в Алматы, сообщает МЧС Казахстана.

Возгорание началось в торгово-развлекательном центре "Москва", который расположен в Ауэзовском районе. В 16.50 по местному времени (14.50 мск) огнеборцы направились на вызов. Там они выяснили, что пламя охватило кровлю четырехэтажного здания ТРЦ "Москва". В частности, в вытяжной трубе загорелись жировые отложения, а затем через воздуховод пламя перебралось на крышу.

Пожар был полностью ликвидирован в 17.25 (15.25 мск). Его площадь составила 10 "квадратов".

Пострадавших и погибших в результате огненного ЧП нет. Проводилась эвакуация – ей подверглись тысяча человек.

С пламенем боролись более шести десятков пожарных.

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