Вестник Кавказа

В Казахстане в новогоднюю ночь выйдут на патрулирование более 30 тыс полицейских

В Казахстане в новогоднюю ночь выйдут на патрулирование более 30 тыс полицейских
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Полиция Казахстана готовится к новогодней ночи: на службу в праздничные часы заступят свыше 30 тыс блюстителей порядка.

В Казахстане следить за порядком в новогоднюю ночь будут около 32 тыс сотрудники полиции, а также военнослужащих Нацгвардии Казахстана. Об этом сообщил глава МВД республики Ержан Саденов. 

"В эти праздничные дни наши граждане будут отдыхать в кругу семьи и близких. Соответственно личный состав должен обеспечить высокий уровень безопасности в стране"

– Ержан Саденов 

Сообщается, что около 12 тыс правоохранителей будут дежурить в районе проведения массовых праздничных мероприятий.

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