В Казахстане живут все лучше

В Казахстане растет благосостояние граждан страны: особенно заметно это за последние годы, отметил вице-министр труда и социальной защиты населения республики Олжас Анафин.
Благодаря мерам по комплексной поддержке малообеспеченных семей, в 2023 году уровень бедности преодолели 54 тыс человек, которые ранее получали адресную социальную помощь, передает "АиФ Казахстан".
"В этом году численность вышедших из состояния бедности составило 52,5 тыс человек"
- Олжас Анафин
Как полагает министр, в таком результате сказалось внедрение в стране социального контракта, который обеспечил работой 16 тыс трудоспособных получателей социальной помощи – они получили постоянную хорошо оплачиваемую работу.
За уходящий 2024 год постоянную работу получили 11,2 тыс человек или 70% нуждающихся, а 3,5 тыс человек или 22% были устроены на временную работу. Они заняли общественные и социальные рабочие места, а часть молодых казахстанцев были направлены на молодежную практику, - добавил Анафин.