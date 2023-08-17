Казахстан выделил деньги коррупционеров на строительство детского сада

Власти Казахстана приняли решение выделить на строительство детского сада в Петропавловске 3,8 миллиона долларов, незаконно выведенных коррупционерами за рубеж и возвращенных в бюджет страны.

Правительство Казахстана приняло решение о выделении из Специального государственного фонда, на котором аккумулируются средства коррупционеров, свыше 2 млрд тенге ($3,8 млн) на возведение нового детского сада в северо-казахстанском Петропавловске: его построят в микрорайоне "Жас Өркен", где катастрофически не хватает дошкольных учреждений.

"Строительство детского сада позволит снизить дефицит мест в дошкольных организациях и улучшить доступность образования. На сегодняшний день в очереди на получение мест в дошкольные организации города состоят порядка 3 тыс детей, половина из которых в возрасте от 2 до 6 лет"

- официальный сайт премьер-министра Казахстана

Власти Казахстана активно осваивают средства представителей властных структур, полученные ими незаконным путем – так, на эти деньги в стране уже строятся школы в Атырауской и Алатауской областях, реабилитационный центр для детей в Астане, специальный детсад в Актобе и спортивный комплекс в Акмолинской области, передает Sputnik Казахстан.

Также на эти средства будет достроен многопрофильный больничный комплекс в казахстанском Риддере.