Казахстан построит на деньги коррупционеров 62 школы

Фонд поддержки инфраструктуры образования, созданный по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, за время своего существования с декабря минувшего 2022 года аккумулировал 151,6 млрд тенге, изъятых у коррупционеров.
"На сегодняшний день благодаря фонду профинансировано строительство 62 школ на 76 тыс ученических мест в ряде регионов, а также в Астане, Алматы и Шымкенте"
- пресс-служба правительства страны
Новые школы обеспечат, пусть в две смены, образование десятков тысяч казахстанских детишек, избавят их от трехсменки, а также компенсируют нехватку ученических мест в особенно проблемных регионах.
Также на деньги, конфискованные по коррупционным уголовным делам, будут реконструироваться старые школьные здания, строиться пристройки к ним и создаваться новые школы-интернаты.