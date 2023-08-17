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Казахстан построит на деньги коррупционеров 62 школы

Казахстан построит на деньги коррупционеров 62 школы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Денег, конфискованных у коррупционеров в Казахстане, хватит на строительство 62 школ во многих регионах страны, в том числе в ее трех крупных мегаполисах.

Фонд поддержки инфраструктуры образования, созданный по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, за время своего существования с декабря минувшего 2022 года аккумулировал 151,6 млрд тенге, изъятых у коррупционеров.

"На сегодняшний день благодаря фонду профинансировано строительство 62 школ на 76 тыс ученических мест в ряде регионов, а также в Астане, Алматы и Шымкенте"

- пресс-служба правительства страны

Новые школы обеспечат, пусть в две смены, образование десятков тысяч казахстанских детишек, избавят их от трехсменки, а также компенсируют нехватку ученических мест в особенно проблемных регионах.

Также на деньги, конфискованные по коррупционным уголовным делам, будут реконструироваться старые школьные здания, строиться пристройки к ним и создаваться новые школы-интернаты.

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