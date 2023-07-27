Поток туристов в Казахстан вырос в три раза

Опубликовано: 19:23, 27 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Летний поток иностранцев в Казахстан втрое превышает прошлогодние показатели. Основная часть туристов в республике - гости из стран СНГ.

С начала лета Казахстан посетили 250,5 тыс иностранных гостей, это в три раза больше чем за аналогичный период 2022 года, информирует министерство культуры и спорта республики.

Подсчет иностранцев ведется по данным из гостиниц и других мест размещения в Казахстане. Туристы из СНГ составили 72% турпотока. В СНГ помимо Казахстана входят Россия, Беларусь, Азербайджан, Армения, а также республики, чьи жители регулярно бывают в Казахстане - это соседние Узбекистан, Киргизия, Таджикистан.

Туристов из СНГ летом 2023 года в республике чуть меньше, чем прошлым летом, при этом доля гостей из других стран выросла. Турпоток из Монголии увеличился в 11,6 раза, из Китая – в 8,5 раза, из Индии – в 4,7 раза, из Ирана и Южной Кореи – в 3,8 раза. Кроме того в два-три раза выше стал поток гостей из США и Германии.

Чаще всего иностранцы в Казахстане летом останавливаются в Алматы, Астане и приморской Мангистауской области.