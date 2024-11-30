На бесплатную медпомощь в Северной Осетии выделено 14 млрд рублей

Финансирование бесплатной медицины в Северной Осетии возрастет в этом году. Республика получит свыше 14 млрд рублей.
В этом году в Северную Осетию поступил свыше 14 млрд рублей на оказание бесплатной медицинской помощи, информирует местное телевидение "Осетия-Ирыстон".
"Больше 14 млрд рублей поступит в республику в этом году в рамках территориальной программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Это почти на 2 млрд рублей больше, чем годом ранее"
– сообщение
Средства будут направлены на работу республиканских больниц, скорой помощи, онкологического диспансера, на проведение диагностических мероприятий.