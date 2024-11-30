Вестник Кавказа

На бесплатную медпомощь в Северной Осетии выделено 14 млрд рублей

На бесплатную медпомощь в Северной Осетии выделено 14 млрд рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Финансирование бесплатной медицины в Северной Осетии возрастет в этом году. Республика получит свыше 14 млрд рублей.

В этом году в Северную Осетию поступил свыше 14 млрд рублей на оказание бесплатной медицинской помощи, информирует местное телевидение "Осетия-Ирыстон".

"Больше 14 млрд рублей поступит в республику в этом году в рамках территориальной программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Это почти на 2 млрд рублей больше, чем годом ранее"

– сообщение

Средства будут направлены на работу республиканских больниц, скорой помощи, онкологического диспансера, на проведение диагностических мероприятий.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1245 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Во Владикавказе на Крещение ограничат движение транспорта

Во Владикавказе на Крещение ограничат движение транспорта

Самая высокогорная купель появится в Северной Осетии

Самая высокогорная купель появится в Северной Осетии

Три города СКФО проведут Парады Победы

Три города СКФО проведут Парады Победы

Верхний Ларс открылся после расчистки Военно-Грузинской дороги

Верхний Ларс открылся после расчистки Военно-Грузинской дороги

Военно-Грузинскую дорогу закрыли для грузовиков

Военно-Грузинскую дорогу закрыли для грузовиков

На развитие сельского хозяйства потратят свыше 1 млрд рублей в Северной Осетии

На развитие сельского хозяйства потратят свыше 1 млрд рублей в Северной Осетии

Пляжная зона отдыха появится в Алагире в Северной Осетии

Пляжная зона отдыха появится в Алагире в Северной Осетии

В горах Дагестана и Северной Осетии прогнозируют лавины

В горах Дагестана и Северной Осетии прогнозируют лавины

Армения заняла первое место по импорту зерна из Северной Осетии

Армения заняла первое место по импорту зерна из Северной Осетии

Огнеборцы отстояли от огня здания во Владикавказе

Огнеборцы отстояли от огня здания во Владикавказе

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы