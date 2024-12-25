Главы МИД Азербайджана и Грузии обсудили сотрудничество и вопросы безопасности

В четверг, 16 января, прошла встреча глав МИД Азербайджана и Грузии. Об этом сказано в сообщении, размещенном на страницах МИД АР в соцсетях.
Центральной темой переговоров Джейхуна Байрамова и Маки Бочоришвили стали вопросы сотрудничества двух стран в различных сферах и вопросы безопасности.
"На встрече обсуждались политические, оборонные, экономические, энергетические, транспортно-коммуникационные и гуманитарные аспекты стратегического партнерства Азербайджана и Грузии, а также вопросы региональной и международной безопасности, представляющие взаимный интерес"
– МИД Азербайджана
В ходе разговора глава азербайджанского внешнеполитического ведомства рассказал коллеге о процессах, связанных с восстановлением в регионе в постконфликтный период, разминировании и усилиях по установлению мира, а также о проблемах, которые существуют на пути устойчивого мирного процесса.