В Израиле назвали дату освобождения первых заложников

Первые заложники Израиля могут быть освобождены из плена ХАМАС уже 19 января. Это станет возможным, если руководство еврейского государства утвердит сделку с палестинским движением.

В Израиле готовятся к долгожданному освобождению заложников из сектора Газа. Первые узники должны выйти на свободу 19 января, передает офис израильского лидера Биньямина Нетаньяху.

Сообщается, что освобождение первых заложников произойдет, если военно-политическое руководство Израиля одобрит сделку с ХАМАС.

Ранее поступала информация, что правительство Израиля готовится утвердить сделку с ХАМАС по прекращению боестолкновений и обмену израильских заложников на заключенных Палестины.

Напомним, что текущей ситуации предшествовало почти полуторагодичное противостояние ХАМАС и Израиля, которое началось в начале октября 2023 с нападения палестинского движения на территорию еврейского государства.