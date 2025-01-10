Вестник Кавказа

В Израиле назвали дату освобождения первых заложников

Израиль
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Первые заложники Израиля могут быть освобождены из плена ХАМАС уже 19 января. Это станет возможным, если руководство еврейского государства утвердит сделку с палестинским движением.

В Израиле готовятся к долгожданному освобождению заложников из сектора Газа. Первые узники должны выйти на свободу 19 января, передает офис израильского лидера Биньямина Нетаньяху. 

Сообщается, что освобождение первых заложников произойдет, если военно-политическое руководство Израиля одобрит сделку с ХАМАС. 

Ранее поступала информация, что правительство Израиля готовится утвердить сделку с ХАМАС по прекращению боестолкновений и обмену израильских заложников на заключенных Палестины. 

Напомним, что текущей ситуации предшествовало почти полуторагодичное противостояние ХАМАС и Израиля, которое началось в начале октября 2023 с нападения палестинского движения на территорию еврейского государства.

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