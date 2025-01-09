Израиль рассказал об отказе ХАМАС от договоренностей по Газе

В Израиле передали, что ХАМАС не будет выполнять часть договоренностей по сектору Газа. Это становится препятствием по достижению соглашения сторон.

Палестинское движение ХАМАС решило отказаться от части договоренностей по сектору Газа, достигнутых ранее с Израилем, передали в канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

"ХАМАС отказывается от договоренностей, создавая в последний момент кризис, который препятствует достижению соглашения"

- канцелярия премьер-министра Израиля

Ранее ХАМАС заключил соглашение с Израилем по сектору Газа, где подтвердил готовность прекратить огонь и обменяться заложниками. Со стороны Израиля должно последовать освобождением палестинцев из тюрем. Сообщалось, что соглашение вступит в силу уже в это воскресенье.