Вестник Кавказа

Израиль рассказал об отказе ХАМАС от договоренностей по Газе

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Израиле передали, что ХАМАС не будет выполнять часть договоренностей по сектору Газа. Это становится препятствием по достижению соглашения сторон.

Палестинское движение ХАМАС решило отказаться от части договоренностей по сектору Газа, достигнутых ранее с Израилем, передали в канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

"ХАМАС отказывается от договоренностей, создавая в последний момент кризис, который препятствует достижению соглашения"

- канцелярия премьер-министра Израиля

Ранее ХАМАС заключил соглашение с Израилем по сектору Газа, где подтвердил готовность прекратить огонь и обменяться заложниками. Со стороны Израиля должно последовать освобождением палестинцев из тюрем. Сообщалось, что соглашение вступит в силу уже в это воскресенье.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
880 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Израиль нанес удары по Газе после объявления соглашения о прекращении огня

Израиль нанес удары по Газе после объявления соглашения о прекращении огня

ХАМАС будет освобождать заложников около месяца

ХАМАС будет освобождать заложников около месяца

ХАМАС сообщил о перемирии с Израилем

ХАМАС сообщил о перемирии с Израилем

ХАМАС согласился на перемирие с Израилем

ХАМАС согласился на перемирие с Израилем

Станет ли мир в Газе последней заслугой Байдена?

Станет ли мир в Газе последней заслугой Байдена?

В Москве со сдержанным оптимизмом отнеслись к информации о скором соглашении по Газе

В Москве со сдержанным оптимизмом отнеслись к информации о скором соглашении по Газе

Израиль нанес более 50 ударов по объектам ХАМАС в Газе

Израиль нанес более 50 ударов по объектам ХАМАС в Газе

Россия и Израиль обсудили прогресс в переговорах по сектору Газа

Россия и Израиль обсудили прогресс в переговорах по сектору Газа

Прорыв на переговорах по Газе достигнут – СМИ

Прорыв на переговорах по Газе достигнут – СМИ

Израильский министр отверг соглашение с ХАМАС

Израильский министр отверг соглашение с ХАМАС

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы