ХАМАС будет освобождать заложников около месяца

Выполнение соглашения по соглашению палестинского движения ХАМАС о перемирии с Израилем и прекращению боевых действий в секторе Газа начнется в воскресенье, 19 января, однако процесс будет длительным.

Главный итог соглашения о прекращении огня в Газе, заключенного накануне в столице Катара Дохе –поворотный момент в конфликте с Израилем, однако освобождение 33 израильских заложников, среди которых женщины и военные, займет как минимум несколько недель, сообщает газета Wall Street Journal.

"Ожидается, что освобождение заложников будет разнесено на по меньшей мере несколько недель"

- Wall Street Journal

Ситуацию усугубляет и то, что власти Израиля не знают, сколько из заложников живы на данный момент, а следовательно, еврейское государство пока не может сказать, сколько палестинцев будут освобождены из тюрем, поскольку ХАМАС требует больше людей в обмен на живых заложников, чем на погибших.

Израильские больницы и команды врачей уже готовятся к приему людей. По предположениям медиков, многие из заложников поступят к ним в тяжелом состоянии, пишет издание.

Прочие спорные вопросы с Израилем ХАМАС согласилось отложить на вторую фазу сделки: в первую очередь, они затрагивают буферные зоны, которые Израиль хочет сохранить вдоль восточных и северных границ сектора Газа.