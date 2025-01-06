ХАМАС сообщил о перемирии с Израилем

В ХАМАС подтвердили достижение перемирия с Израилем. Движение выразило признательность посредникам за установление соглашения.

Палестинское движение ХАМАС объявило о достижении соглашения о перемирии с Израилем и прекращения боевых действий в секторе Газа.

Соответствующее заявление было размещено в телеграм-канале движения. ХАМАС поблагодарил Катар и Египет за их посреднические усилия в установлении соглашения.

В заявлении говорится, что прекращение огня в Газе – достижение всего палестинского народа и поворотный момент в конфликте с Израилем.

Группировка также выразила благодарность всем, кто был солидарен с сектором Газа и поддерживал палестинцев.

Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани рассказал о подробностях соглашения между ХАМАС и Израилем. Он заявил, что оно вступит в силу 19 января.

По его словам, первый этап прекращения огня продлится 42 дня, ХАМАС освободит 33 заложника, среди которых женщины и военные.

Израиль в свою очередь должен освободить палестинцев из тюрем и центров задержания. Министр добавил, что другие детали, связанные со сделкой, будут обсуждаться позднее.