Вестник Кавказа

ХАМАС сообщил о перемирии с Израилем

ХАМАС сообщил о перемирии с Израилем
© Фото: ЦАХАЛ
В ХАМАС подтвердили достижение перемирия с Израилем. Движение выразило признательность посредникам за установление соглашения.

Палестинское движение ХАМАС объявило о достижении соглашения о перемирии с Израилем и прекращения боевых действий в секторе Газа.

Соответствующее заявление было размещено в телеграм-канале движения. ХАМАС поблагодарил Катар и Египет за их посреднические усилия в установлении соглашения.

В заявлении говорится, что прекращение огня в Газе – достижение всего палестинского народа и поворотный момент в конфликте с Израилем.

Группировка также выразила благодарность всем, кто был солидарен с сектором Газа и поддерживал палестинцев.

Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани рассказал о подробностях соглашения между ХАМАС и Израилем. Он заявил, что оно вступит в силу 19 января.

По его словам, первый этап прекращения огня продлится 42 дня, ХАМАС освободит 33 заложника, среди которых женщины и военные.

Израиль в свою очередь должен освободить палестинцев из тюрем и центров задержания. Министр добавил, что другие детали, связанные со сделкой, будут обсуждаться позднее.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
695 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

ХАМАС согласился на перемирие с Израилем

ХАМАС согласился на перемирие с Израилем

Станет ли мир в Газе последней заслугой Байдена?

Станет ли мир в Газе последней заслугой Байдена?

В Москве со сдержанным оптимизмом отнеслись к информации о скором соглашении по Газе

В Москве со сдержанным оптимизмом отнеслись к информации о скором соглашении по Газе

Израиль нанес более 50 ударов по объектам ХАМАС в Газе

Израиль нанес более 50 ударов по объектам ХАМАС в Газе

Россия и Израиль обсудили прогресс в переговорах по сектору Газа

Россия и Израиль обсудили прогресс в переговорах по сектору Газа

Прорыв на переговорах по Газе достигнут – СМИ

Прорыв на переговорах по Газе достигнут – СМИ

Израильский министр отверг соглашение с ХАМАС

Израильский министр отверг соглашение с ХАМАС

Тель-Авив назначил нового посла в Баку

Тель-Авив назначил нового посла в Баку

Возможна ли война Израиля с Ираном и Турцией?

Возможна ли война Израиля с Ираном и Турцией?

Ночных рейсов из России в Израиль не будет еще месяц

Ночных рейсов из России в Израиль не будет еще месяц

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы