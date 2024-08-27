Вестник Кавказа

ХАМАС согласился на перемирие с Израилем

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
СМИ передают о согласии ХАМАС на сделку по перемирию с Израилем. При этом в Тель-Авиве сообщают, что движение представила неприемлемые требования.

Палестинское движение ХАМАС заявила о согласии на сделку по перемирию с Израилем и освобождению заложников, пишет Al Jazeera.

Издание передает, что свое согласие на предложенную сделку делегация группировки передала посредникам в Египте и Катаре.

При этом The Times of Israel со ссылкой на источники пишет, ХАМАС в последний момент выдвинул неприемлемые требования.

Отмечается, что делегация Израиля в Катаре получила в последний момент требования от палестинцев, противоречащие ранее обговоренным условиям.

Условия сделки между сторонами предполагают сохранение контроля над Филадельфийским коридором на первом этапе соглашения за Израилем.

Стоит добавить, что избранные президент США Дональд Трамп заявил о получении новости о достижении соглашения по освобождению пленных.

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